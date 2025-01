Cancellato il video del testimone 

MILANO. Ci sono tracce della cancellazione di un filmato, che allo stato sarebbe irrecuperabile. È ciò che risulta dalla consulenza della Procura depositata ieri su un video dell'incidente in cui Ramy Elgaml, nella notte tra il 23 e il 24 novembre, è morto dopo un inseguimento dei carabinieri. Il video è stato girato al momento dello schianto della moto guidata dall’amico del 19enne, Fares Bouzidi, da un testimone al quale i militari avrebbero poi intimato di cancellarlo.

Il racconto

La relazione è stata firmata da Marco Tinti, il tecnico informatico che i pm Giancarla Serafini e Marco Cirigliano hanno nominato dopo il racconto del testimone, un conduttore di Ncc di 28 anni, per accertare se davvero quelle immagini siano state eliminate dallo smartphone. Da quanto trapela ci sarebbero gli elementi per ritenere che il video di oltre un minuto sia stato cancellato, anche se sono rimasti un paio di frame. Questo confermerebbe il racconto fatto dal 28enne agli inquirenti: ha spiegato che mentre si trovava all’angolo tra via Ripamonti e via Quaranta, proprio vicino al luogo dello schianto, ha sentito le sirene delle gazzelle e ha deciso di riprendere la scena: la corsa finale, lo schianto dello scooter dei due ragazzi contro un semaforo. Ha aggiunto di essere stato raggiunto da due militari che gli hanno intimato di cancellare il filmato.

Militari indagati

Per questo due carabinieri ora sono indagati per frode processuale, depistaggio e favoreggiamento, nell’ipotesi che abbiano costretto il testimone a rimuovere immagini importanti per ricostruire la dinamica di un incidente che intanto ha portato a contestare l’omicidio stradale al vicebrigadiere alla guida dell’auto che ha tallonato la moto per circa 8 chilometri lungo le vie della città. A giorni dovrebbe essere depositata una consulenza cinematica, a meno che non si chieda una proroga vista la complessità del caso. Attesi anche gli esiti dell’esame della dash cam di una macchina dei carabinieri con l’esatta attribuzione di ogni voce che si sente, tra i carabinieri impegnati sul campo e quelli della centrale operativa. Intanto una prima relazione della polizia locale indica che ci sarebbe stato un urto tra l'auto e il Tmax guidato dal 22enne sopravvissuto nella fase finale dell'inseguimento e che lo schianto è avvenuto verso le 4 di mattina.

