Cancellato il Daspo al carabiniere-ultrà 

Otto anni fa aveva commentato: «Ne uscirò pulito». E aveva ragione. Un carabiniere 39enne aveva ricevuto un Daspo di cinque anni perché accusato di aver acceso un fumogeno durante la partita di calcio al Sant’Elia tra Cagliari e Bari del dicembre 2015. Ora è stato assolto perché il fatto non sussiste, come stabilito nella sentenza del giudice Andrea Deidda. Difeso dagli avvocati Bachisio Mele e Marcello Medici, il militare ha dimostrato di aver sì preso il fumogeno in mano ma di averlo fatto per evitare pericoli per le altre persone.

Le testimonianze raccolte durante il processo, confrontate anche con le immagini delle telecamere, hanno confermato questa versione. Il 39enne, carabiniere da 18 anni e grande tifoso del Cagliari, ha notato una persona molto agitata con in mano il fumogeno. «L’ho afferrato e fatto allontanare gli altri. Poi l’ho spento e tenuto sotto controllo». Da qui l’assoluzione perché «il fatto non sussiste». (m. v.)

