Cancellato il bivio della morte sulla 131 

Ormai è una realtà: l’incrocio a raso sulla 131 all’altezza di Paulilatino, teatro di molte tragedie, non esiste più. Dopo due anni di lavori è stato aperto al traffico il nuovo svincolo che dalla 131 conduce al centro abitato. Nei giorni scorsi sono state aperte al traffico le rampe di ingresso e uscita dalla Statale e tutta la viabilità di servizio alla nuova opera. Una settimana prima l’Anas aveva riaperto le quattro le corsie della “Carlo Felice”. A settembre i lavori di rifinitura.

L’opera

I lavori, iniziati alla fine del 2023, hanno permesso l’eliminazione dell’intersezione a raso al chilometro 120 mediante la realizzazione di nuove rampe, due rotatorie e la pavimentazione della strada di collegamento alla Statale 131. Inoltre sono stati eseguiti alcuni interventi sul sovrappasso in prossimità dello svincolo con nuova pavimentazione e l’istallazione di barriere di sicurezza e segnaletica verticale e orizzontale. L’intervento è costato quasi dieci milioni e mezzo di euro, era un’opera urgente e necessaria vista la pericolosità di quel tratto segnato da troppo croci. «Un grande plauso va all’Anas e all’impresa che ha eseguito i lavori – commenta il sindaco Domenico Gallus – Il cronoprogramma è stato pienamente rispettato, anzi è andata anche meglio del previsto. Un grazie va anche all’assessore uscente e al nuovo, si tratta anche di un successo politico perché ho sempre sollecitato l’eliminazione dell’incrocio a raso, costato la vita a tante persone». Il sindaco sottolinea che «l’Anas ha soddisfatto tutte le nostre richieste, completando anche la strada di circonvallazione. Ora inoltrerò l’istanza perché il tratto diventi di competenza provinciale e perché venga sistemata la nostra viabilità che in questi anni di lavori ha subito l’attraversamento dei mezzi pesanti».

Gli interventi

Dall’Anas nei giorni scorsi hanno fatto sapere che «in corrispondenza del precedente incrocio a raso, è stata installata la nuova barriera new jersey National dynamic barriera Anas ideata, progettata e omologata interamente da Anas, dotata di caratteristiche e prestazioni elevate, anche in spazi ridotti – si legge in una nota – Nell’ottica futura della smart road (progetto di innovazione tecnologica sulle strade), la barriera contiene una cavità interna che consentirà l’istallazione di sensori capaci di comunicare in tempo reale con le sale operative Anas e segnalare danneggiamenti, consentendo soccorsi più rapidi».

