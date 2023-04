Cancellato debito da 150mila euro 

Sola, lasciata dal marito (che la maltrattava e vessava), schiacciata dai debiti e ormai travolta da una crisi finanziaria nata per dare un lavoro al compagno. Era all’ultima spiaggia, una donna galluresedi 45 anni, madre di tre adolescenti, sulle cui spalle gravava un buco da quasi 150mila euro, al quale si aggiungevano altri debiti contratti per allevare i suoi ragazzi. E lo Stato, con un sussulto di umanità (per una volta), ha detto basta.

La norma

La giudice del Tribunale di Tempio, Cecilia Marino, ha applicato la legge 3 del 2012 (nota come “salva suicidi”) cancellando i debiti della donna. Un provvedimento drastico che la liberato l’imprenditrice da ogni obbligo. Si chiama beneficio dell’esdebitazione totale e consente, una sola volta nella vita, di uscire dalla trappola senza speranza di un esposizione finanziaria non sostenibile. Per poter ottenere il decreto (tra i primi in Sardegna), la donna ha dimostrato di non essere più nelle condizioni di fronteggiare la situazione e soprattutto ha provato di non essere in malafede, ossia di non avere contratto i debiti sapendo di non poterli onorare. La giudice scrive che una parte della responsabilità del crac è di una finanziaria, che avrebbe dovuto valutare le capacità economiche della donna prima di erogare un prestito, perché chi chiedeva i soldi era mosso solo dalla disperazione.

Calvario durato anni

Il dramma inizia con un gesto d’amore, un indebitamento contratto dalla donna per aiutare il compagno disoccupato (un mutuo per aprire una attività commerciale in una cittadina della Gallura). E subito inizia la discesa nel baratro finanziario, dal 2000 si accumulano via via i debiti. Il marito della donna, dopo averla vessata (almeno stando a una indagine della Procura di Tempio) la lascia con un mare di debiti e con i figli da allevare. L’avvocata Sara Pala è la legale dell’Organismo di composizione delle crisi e si è occupata del caso, dice: «Con il provvedimento il Tribunale di Tempio Pausania è tra i primi in Italia ad aver accolto una procedura di esdebitazione, promossa da un soggetto incapiente, ossia colui che si è indebitato in assenza della consapevolezza di non poter pagare e non ha beni per pagare. In ragione di ciò la legge gli consente per una volta nella vita di "resettare i propri debiti" e ripartire». Sara Pala è la “regista” dell’operazione in una procedura che ha visto protagoniste le donne, oltre alla giudice c’è anche l’avvocata Emanuela Provenzano, legale dell’imprenditrice. Un provvedimento che dà speranza a tante persone.