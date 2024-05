Cancellati gli immondezzai 

Era stata una pia illusione: lo scorso autunno, a più riprese, l’esercito dei volontari che vogliono bene all’ambiente aveva ripulito gli immondezzai lungo i tornanti della vecchia Orientale. Un inferno di rifiuti, tra San Gregorio e il Villaggio delle Mimose. A distanza di alcuni mesi, ecco la nuova montagna di bottiglie, pezzi d’auto, rifiuti domestici, materiali di scarto dell’edilizia e e tanto altro: nel giro di qualche chilometro i volontari hanno raccolto 150 grossi sacchi di immondezza prima dell’inizio della prossima stagione turistica. Una mobilitazione totale con la sezione Su Tzinnibiri di Legambiente di Sinnai, del Masise, di Anas e Cosir, della Polizia locale che ha garantito la sicurezza lungo la statale. È proseguita così ieri mattina la sfida contro i barbari del territorio. Un appuntamento organizzato dal Comitato “Green Community Villaggi e Borghi dei Sette Fratelli” per liberare la strada dai rifiuti, probabilmente lanciati in gran parte dalle auto degli automobilisti in transito. Compresi quelli al rientro dai pic nic nel verde delle foreste vicine.

«Il dubbio – dice Carlo Migoni, di Legambiente – è che a liberarsi lungo strada dei rifiuti, sia anche chi non paga la Tari (scatolette dei gatti e cani e rifiuti domestici classici). Tutta roba recuperata oggi 26 maggio nell’ambito della giornata “Puliamo il Mondo”. Eravamo in 29: tutti uniti con lo scopo di rendere più bella e decorosa la strada che si immerge nel più grande parco naturale d’Europa, quello dei 7 Fratelli: 29 i volontari mobilitati, oltre 150 sacchi industriali raccolti e accuratamente differenziati».

«Il nostro impegno - ha aggiunto Gabriel Martini,del Comitato “Green Community Villaggi e Borghi dei 7 Fratelli” - va avanti con la determinazione e la speranza che venga visto anche come un messaggio di risposta reale a chi continua a deturpare il territorio».

Sul posto nella mattinata anche il comandante della polizia locale, il capitano Giuseppe Fiori. «Stiamo operando dei controlli a campione – ha detto l’ufficiale: operazioni che saranno intensificate anche a Solanas e nelle altre zone costiere del nostro territorio. Confidiamo anche nella collaborazione dei cittadini che amano l’ambiente e il vivere civile».

