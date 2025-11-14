«Cancellati d’ufficio 1.800 pazienti» 

Lunedì mattina 1.800 cittadini di Serramanna saranno cancellati d’ufficio dalla Asl del Medio Campidano dall’agenda del dottor Andrea Aversano. Troppi pazienti per il medico arrivato a maggio nell’ambulatorio di corso Europa e che mercoledì inizierà la specializzazione in Medicina generale.

Le regole

«La normativa prevede che non possa avere più di 800 pazienti», spiega il medico al telefono. Dunque, per ovviare al carico di cartelle in eccesso, la Asl cancellerà tutti i suoi assistiti dall’elenco per poi aprire le iscrizioni alle 8,30 di martedì: in palio ci sono 800 posti, chi non arriva in tempo dovrà rivolgersi all’Asap. Sono tre i canali attraverso i quali è possibile richiedere l’ammissione: il portale ZenteWeb, le farmacie abilitate o i servizi online della Asl. «Ho cercato di avvisare i miei assistiti della novità dunque la maggior parte di loro è al corrente della situazione – continua Aversano –. Avevo anche chiesto di poter lavorare nell’Asap così da poter garantire continuità ai pazienti che, pur non avendomi come medico di base, mi avrebbero ritrovato nell’ambulatorio straordinario di assistenza primaria, purtroppo però la normativa non consente neppure questo. Ai medici in formazione infatti non è permesso svolgere la libera professione e prestare servizio all’Asap rientra in questa categoria, cosa che invece può fare un neolaureato».

La notizia ieri è rimbalzata anche sui social grazie a un post del sindaco di Serramanna Gabriele Littera che ha postato sulla sua pagina Facebook le istruzioni dell’azienda sanitaria per i cittadini: «La Asl informa che il dottor Andrea Aversano subirà la riduzione del massimale assistiti a 800 pazienti rispetto agli attuali 1.800 circa. Per garantire la continuità assistenziale e una corretta riorganizzazione dei carichi di lavoro, cancelleranno d’ufficio tutti i pazienti e, a partire da martedì, i cittadini potranno effettuare nuovamente la scelta del medico», ha scritto Littera.

La procedura

Quello di martedì sarà una sorta di click day: in 1.800 avvieranno le procedure online o si rivolgeranno alle farmacie abilitate per cercare di accaparrarsi uno degli 800 posti disponibili. Agli altri non resterà che rivolgersi all’ambulatorio Asap dove il servizio «sarà potenziato», assicura la Asl numero 6 sul suo sito internet.

