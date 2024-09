«Cancellate tre opere urgenti» 

«Dal Piano sono scomparse tre grandi opere e i fondi per realizzarle, un milione e 310 mila euro». Gianni Lussu, consigliere di minoranza di Arbus, va subito al sodo e sottolinea la preoccupazione per il programma triennale delle opere pubbliche, già approvato in Consiglio comunale. L’intervento più urgente, e anche economicamente più costoso (800 mila euro), è «la messa in sicurezza e mitigazione dei fenomeni franosi di Porto Palma», villaggio turistico della Costa Verde. Seguono i lavori in piazza San Lussorio al centro del paese e poi nella chiesa di Santa Barbara nel sito minerario di Ingurtosu.

Porto Palma

Il gruppo di opposizione “Avanti Arbus” ha presentato da oltre un mese un’interrogazione al sindaco, Paolo Salis, e all’assessore ai Lavori pubblici, Alessandro Pani. «Tralasciando – racconta Lussu – il ritardo con cui la Giunta risponde alle nostre richieste e anche il fatto, ormai noto, che non abbiamo accesso al protocollo per cui non è stato possibile verificare che fine hanno fatto i soldi stanziati per le opere cancellate dall’elenco dei prossimi tre anni, la domanda è questa: inserite nel Piano da oltre 6 anni, improvvisamente non ci sono più? Un disguido? Una dimenticanza? Spesso le nostre richieste restano senza risposta, questa sarà l’ennesima». E Lussu, ex assessore ai Lavori pubblici, in attesa della discussione in Consiglio comunale, ripercorre la vicenda: «La cosa che sorprende è che cambia la stessa programmazione che fino a maggio questa amministrazione si era data. Le tre opere non trovano non solo l’inserimento nel Piano ma neanche l’impegno di spesa. L’intervento di Porto Palma parte dal 2016 con fondi regionali, l’ultimo atto per lavori di completamento di 800 mila euro risale al 2022. Finisce qui?».

Poi c’è la piazza simbolo del paese, San Lussorio: 300 mila euro per ultimare i lavori, con un contributo della Regione di 160 mila. Storia più recente quella dei 210 mila euro per «il ripristino delle condizioni di agibilità della chiesa di Santa Barbara». Il piccolo tempio sacro è chiuso. «Un’offesa – dice Paolo Bianco, cittadino di Arbus – a un monumento nel cuore di tutti quelli che hanno amato e amano Ingurtosu. Tristezza infinita: non si può far morire un’opera storica, scoperchiata da una bufera di vento».

La gara

«Il progetto – ricorda l’assessore Pani – prevede la raccolta delle acque pluviali, la bitumatura delle strade e la sistemazione della falesia, dopo il posizionamento al piede di massi ciclopici. È pronto per andare in gara. Col nuovo codice degli appalti è necessaria la qualificazione della stazione appaltante che il Comune non ha. Abbiamo chiesto il supporto a Villacidro per la pubblicazione del bando». E Salis aggiunge: «La priorità è stata inserire nel Piano le opere finanziate e da eseguire con urgenza. Le altre si faranno tutte. I soldi non sono scomparsi, sono finiti nell’avanzo vincolato di bilancio. Per Santa Barbara ho chiesto aiuto alla Curia».

