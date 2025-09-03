Cancellate le scritte in cimitero 

Gli operai del Comune hanno incominciato l’opera di pulizia delle scritte in rosso e a caratteri cubitali che una settimana fa avevano sporcato la facciata e le pareti laterali del cimitero di San Pietro, oltraggiando un luogo sacro e indignando la città. Per eliminare del tutto le scritte ci vorranno più pennellate del prodotto specifico, per operazioni di pulizia dello sporco di chi ha mosso le mani per accusare in maniera così violenta l’uso dei vaccini anti Covid: “assassini” è il termine più usato quanto abusato. Il blitz ha destato stupore e sollevato un coro di condanna da parte degli oristanesi per le pessime espressioni usate per rispolverare una stagione di dolore che sarà difficile da cancellare ma che non si sarebbe dovuta ricordare in una maniera così brutale e offensiva per la stragrande maggioranza delle persone che si era vaccinata. Per ripulire le mura di San Pietro il Comune ha stimato una spesa di 20mila euro tra il costo del personale e i prodotti utilizzati. Intanto le indagini per individuare i responsabili continuano, la Polizia sta mettendo insieme i pezzi di un puzzle. Un lavoro articolato e complesso, nelle strade che portano al cimitero non ci sono telecamere e il cantiere per la sistemazione del piazzale antistante non aiuta. ( a.m. )

