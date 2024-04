Cancellata la condanna a Weinstein 

NEW YORK. Colpo di scena nel caso Harvey Weinstein: la Corte d’appello di New York ha revocato la condanna dell’ex re di Hollywood a 23 anni di prigione per reati sessuali. Il 72enne ex boss di Miramax non tornerà comunque in libertà: dal Mohawk Correctional Facility, dove è imprigionato dal febbraio 2020, verrà trasferito a Los Angeles, dove deve scontare altri 16 anni per aver aggredito l’ex modella Evgeniya Chernyshova.

Legge controversa

La decisione, presa a maggioranza 4-3 da un collegio composto in maggioranza da donne, si basa su errori del giudice del primo processo, James Burke, soprattutto aver chiamato a deporre donne le cui accuse non facevano parte delle incriminazioni. «Il rimedio per questi errori è un nuovo processo», ha stabilito la Corte. Sta ora al procuratore Alvin Bragg decidere se mettere di nuovo Weinstein in stato di accusa: «Faremo quanto è in nostro potere e restiamo fermamente dalla parte delle sopravvissute agli assalti sessuali», ha commentato a caldo la procura. Nel 2020 la modella e aspirante attrice Lauren Young, la star dei Soprano Annabella Sciorra e altre due donne, Dawn Dunning e Tarale Wulff, testimoniarono sui loro incontri con Weinstein in base a una legge statale che autorizza deposizioni su “precedenti malefatte” per dimostrare uno schema di cattivi comportamenti da parte dell’imputato. Deposizioni inammissibili secondo la Corte d’Appello: «Nel nostro sistema di giustizia l’accusato ha diritto a rispondere solo del crimine per il quale è stato incriminato». La decisione potrebbe ripercuotersi nel processo a Trump per i pagamenti all’ex pornostar Stormy Daniels.

«Ma noi sappiamo»

Oltre cento donne avevano accusato nel 2017 Weinstein di reati sessuali. Il loro racconto era stato la pietra angolare del movimento #MeToo. In termini legali però la condanna a New York dell’ex boss di Miramax è sempre stata controversa e i ricorsi in appello dei suoi avvocati, secondo gli esperti, avevano sempre avuto una chance. Il verdetto di ieri è stato accolto con shock dalle leader del #MeToo: «Dimostra quanto occorra ancora fare per mandare avanti i nostri ideali», ha detto Jane Manning, ex magistrata e direttrice del Women’s Equal Justice Project. E Ashley Judd che nel 2017 fu la prima a rompere l’omertà su Weinstein: «Noi sappiamo quel che è successo».

