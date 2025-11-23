VaiOnline
Al Comunale.
24 novembre 2025 alle 00:41

Cancedda apre, Foddis chiude: La Freccia supera la Baunese 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Freccia P. Montis 2

Baunese 0

Freccia Parte Montis ( 4-2-3-1 ): F. Piras, Vargiu (41’ st Pia), M. Muru, Marongiu, Biancu, Sardo, Foddis (18’ st Cruccas), Girseni, Cancedda (21’ st Cau), Mandis (30’ st Loru), E. Maccioni (15’ st Al. Mereu). In panchina Braina, Atzori, C. Maccioni, Incani. Allenatore Boi.

Baunese ( 4-2-3-1 ): Falconetti, Canu, Monni (25’ st Loi), Incollu (25’ st Moretti), Moro, Pendin, Jammeh, Tegas, Barca (17’ st Loddo), Deiana (30’ st S. Mereu), Pintus (8’ st Bahtijar). In panchina M. Piras. Allenatore Masia.

Arbitro : Ortu di Carbonia.

Reti : 18’ pt Cancedda, 22’ pt Foddis.

Note : ammoniti Foddis, Cancedda, Moro, Deiana e Pendin. Recupero 2’ pt – 5’ st. Spettatori 250.

Mogoro. Bella e importante vittoria della Freccia Parte Montis che supera tra le mura di casa la Baunese per 2-0. Le reti dei padroni di casa arrivano nel primo tempo. Al 18’ sblocca il risultato Cancedda che, dopo aver ricevuto da Sardo, aggancia e manda la palla sotto l’incrocio dei pali. Al 22’ il raddoppio di Foddis, bravissimo a risolvere una mischia in area mettendo la palla alle spalle di Falconetti. Nella seconda parte di gara i mogoresi gestiscono il risultato e portano a casa la seconda vittoria stagionale che permette loro di salire a quota 10 in classifica, agganciando proprio la Baunese. E tirano così una bella boccata d’ossigeno grazie ai tre punti che permettono di lasciare il penultimo posto in classifica, sempre occupato dal Tonara.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Sangue sulle strade

I pericoli tra asfalto e guardrail,  da gennaio 83 croci nell’Isola

Non solo Carlo Felice e 195: si rischia anche sulle Provinciali del Nord 
Lorenzo Piras
Il grande gelo

L’insolita domenica d’autunno sulla neve Ancora blackout

Linee elettriche in tilt soprattutto nella zona della Barbagia di Seulo 
Gianfranco Locci
Il caso

Valentina Pitzalis: «Ferita di nuovo»

Ma l’ex senatore D’Anna rivendica il post sulla “moglie cotta”: «Non capite l’ironia» 