Cancedda apre, Foddis chiude: La Freccia supera la Baunese 

Freccia P. Montis 2

Baunese 0

Freccia Parte Montis ( 4-2-3-1 ): F. Piras, Vargiu (41’ st Pia), M. Muru, Marongiu, Biancu, Sardo, Foddis (18’ st Cruccas), Girseni, Cancedda (21’ st Cau), Mandis (30’ st Loru), E. Maccioni (15’ st Al. Mereu). In panchina Braina, Atzori, C. Maccioni, Incani. Allenatore Boi.

Baunese ( 4-2-3-1 ): Falconetti, Canu, Monni (25’ st Loi), Incollu (25’ st Moretti), Moro, Pendin, Jammeh, Tegas, Barca (17’ st Loddo), Deiana (30’ st S. Mereu), Pintus (8’ st Bahtijar). In panchina M. Piras. Allenatore Masia.

Arbitro : Ortu di Carbonia.

Reti : 18’ pt Cancedda, 22’ pt Foddis.

Note : ammoniti Foddis, Cancedda, Moro, Deiana e Pendin. Recupero 2’ pt – 5’ st. Spettatori 250.

Mogoro. Bella e importante vittoria della Freccia Parte Montis che supera tra le mura di casa la Baunese per 2-0. Le reti dei padroni di casa arrivano nel primo tempo. Al 18’ sblocca il risultato Cancedda che, dopo aver ricevuto da Sardo, aggancia e manda la palla sotto l’incrocio dei pali. Al 22’ il raddoppio di Foddis, bravissimo a risolvere una mischia in area mettendo la palla alle spalle di Falconetti. Nella seconda parte di gara i mogoresi gestiscono il risultato e portano a casa la seconda vittoria stagionale che permette loro di salire a quota 10 in classifica, agganciando proprio la Baunese. E tirano così una bella boccata d’ossigeno grazie ai tre punti che permettono di lasciare il penultimo posto in classifica, sempre occupato dal Tonara.

