Canarini campioni del mondo 

Sul tetto del mondo del campionato ornitologico con un bottino di medaglie mai vinto prima: Andrea Ennas, 62 anni, allevatore di canarini “Munchener” a Carloforte, ha portato a casa ben 9 medaglie. Un record per lui, pur se abituato a riscuotere successi nelle competizioni internazionali.

Il trionfo

A gennaio a Napoli i suoi canarini, nella categoria “forma e posizione” hanno fatto incetta di medaglie: 4 primi posti, 3 secondi e 2 terzi piazzamenti. «Una grandissima soddisfazione - commenta Andrea Ennas, commerciante di autoricambi per professione, allevatore di canarini per passione - questo è il quinto campionato mondiale in cui ottengo risultati, ma mai come quest’anno così tante medaglie. È il riconoscimento della passione che metto in questa attività e un incoraggiamento a continuare su questa strada». Nel suo allevamento a Carloforte Ennas ha più di 200 canarini, tra gabbie e voliere è tutto un cinguettio: 70 di questi esemplari sono volati a Napoli, accompagnati da un convogliatore, una figura che si occupa degli uccellini durante il trasferimento, all’interno di trasportini attrezzati. In esposizione hanno attirato l’attenzione dei giudici internazionali tra esemplari provenienti da ben 22 Paesi. «I miei Munchener gareggiano per “forma e posizione” - spiega Ennas - devono assumere una posizione ad archetto, è questa la loro caratteristica».

La preparazione

Dietro la forma e il colore dei canarini non c’è il caso, ovviamente è la genetica a fare la differenza. «Dobbiamo studiare quali sono gli esemplari con le caratteristiche migliori, dietro ci sono ore e ore di osservazione - dice Andrea Ennas - prima di scegliere i canarini da far accoppiare dal 19 marzo, come prevede la tradizione. Da questi futuri accoppiamenti nasceranno gli esemplari che nel 2024 parteciperanno al prossimo campionato, in Spagna». La passione nasce quando, a 15 anni, sua madre gli regalò un canarino. Da lì è cominciata l’avventura. «Ad un certo punto ho cominciato a partecipare a mostre locali - dice - in una di queste un giudice segnalò che i miei canarini avrebbero potuto ben figurare in gare superiori». E così è cominciata la sfida mondiale, interrotta solo per la pandemia e per l’aviaria. Ora l’obiettivo è Spagna 2024.