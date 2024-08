La canapa light tornerà a essere una droga. Lo vuole il nuovo Ddl sicurezza che andrà al voto a settembre. E a tremare sono centinaia di aziende sarde che in questi anni hanno potuto coltivare e vendere le piante a basso tenore di sostanza stupefacente: ricercatissime in tutto il mondo per la loro alta qualità come antidolorifici, ma anche nella bioedilizia, nella moda e nella produzione di carburanti green.

a pagina 6