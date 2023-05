Canali tombati, in piazza Marcia lavori da mezzo milione 

Ridurre il rischio idrogeologico causato dai canali tombati è l'obiettivo dei lavori in piazza Marcia. È stato aggiudicato l'appalto integrato per la progettazione definitiva e l'esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza del piano viario e dei canali sottostanti la piazza. L'intervento è finanziato nell'ambito dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ad aggiudicarsi la gara d'appalto è stata l'impresa edile Ligas di Lanusei. L'importo dei lavori a base d'asta di 460 mila euro è stato vinto con un ribasso del 16 per cento. Fino ad oggi sono stati eseguiti interventi tampone, ma è necessario mettere mano a una strada molto trafficata. Nelle settimane scorse sulla via Repubblica sono stati eseguiti da parte del Comune lavori urgenti per la sistemazione di alcuni tombini, in attesa di un intervento definitivo di Abbanoa per rifare i sottoservizi. «Si tratta di un intervento programmato – commenta il delegato di maggioranza ai Lavori pubblici, Daniele Deplano – da tempo all'interno di un ragionamento più ampio di messa in sicurezza dei canali cittadini. Un altro è in corso in piazza Girilonga. Un tassello importante per rendere più sicura la viabilità in questa zona sia in caso di eventi di calamitosi che per il regolare deflusso delle acque piovane». ( f. me.)

