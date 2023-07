Canali tombati a rischio: fondi per la messa in sicurezza 

Ventiquattromila euro per mettere in sicurezza i canali tombati nel territorio di Villamar. Il contributo arriva da un finanziamento regionale all’interno del piano per la gestione dei rischi alluvionali e l’attuazione di misure di prevenzione del rischio idrogeologico. In particolare, il finanziamento servirà a redigere un progetto di manutenzione degli alvei e per la ricognizione dei canali tombati presenti sul territorio. Il Comune è beneficiario di un contributo di ventiquattromila euro così suddivisi: diciassettemila euro da destinarsi alla ricognizione dei canali tombati ai fini dell’aggiornamento del repertorio regionale e settemila euro da destinarsi alla redazione di progetti. ( f. c. )

