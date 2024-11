Canali ripuliti dopo tre anni di abbandono 

Dopo anni di stop riprendono le pulizie ordinarie dei canali, rii e scoline la cui competenza ricade su Comune, Città metropolitana e Consorzio di bonifica: «In passato Assemini non è stata sempre capace di intercettare le risorse per gli interventi di manutenzione - dichiara l’assessore ai Servizi manutentivi Matteo Venturelli - tendenza che come amministrazione siamo riusciti a invertire».

L’ultima richiesta risale al triennio 2018-2021 quando era sindaca Sabrina Licheri e dirigeva l’assessorato ai Servizi manutentivi Alessia Meloni, oggi nella giunta di Mario Puddu (Lavori pubblici). All’epoca il Comune aveva ottenuto più di 300mila euro. Dopo la caduta dell’amministrazione Licheri, avvenuta nel 2021, le domande alla Regione non sono state più inoltrate, tra crisi politica e commissariamento del Municipio. Fatto grave in una città che ha pianto in tempi recenti la vittima di un alluvione.

I fondi

«Nei giorni scorsi - prosegue Venturelli - la Regione ci ha informato di aver stanziato ulteriori somme per un bando al quale questa amministrazione ha partecipato. Ci sono stati stanziati poco più di 300mila euro per il triennio 2024-2026, di cui circa 40mila verranno impegnati nel 2024 mentre la restante parte nei prossimi due anni».

I 40mila euro di quest’anno vanno ad aggiungersi ad altre somme già spese: «Per la pulizia di oltre 6 chilometri di canali abbiamo già usato, in estate, 67mila euro residui del triennio 2019-2021», dice Venturelli. I lavori sono consistiti in trinciatura e pulizia dei punti più pericolosi: «Questo non vale per le località Terrasili e Terramaini. I relativi canali sono stati puliti completamente dall’inizio alla fine. Anche il Giaccu Meloni è stato manutenzionato».

Le scelte

I tratti che hanno avuto priorità sono quelli più vicini alla cittadina: «Ci siamo concentrati - dice Venturelli - sulla fuoriuscita dell’acqua dal centro abitato verso lo stagno per evitare che Assemini, come in passato, si trovasse al centro di un lago. I punti ripuliti a nord del paese, invece, sono stati individuati in base alla presenza di abitazioni a ridosso. Con i maggiori introiti dalla Regione potremmo investire di più nei lavori per mitigare il rischio idrogeologico».

I lavori di ordinaria gestione si aggiungono ai più imponenti di sistemazione idraulica dei canali di Terramaini, Santa Lucia, Gutturu Lorenzu e Truncu Is Follas (per circa 5 milioni di euro), che hanno visto l’adeguamento dei rispettivi alvei e il rifacimento di qualche attraversamento pedonale e carrabile. Proprio in questi giorni sono in fase di collaudo: «Stanno per concludersi - spiega il sindaco Mario Puddu - i lavori per la mitigazione e il ripristino della funzionalità idraulica del canale di Terramaini che erano stati sospesi durante il periodo di riproduzione delle specie di uccelli protette».

La denuncia

«Più e più volte - commenta la consigliera di opposizione Niside Muscas - abbiamo sottolineato l’importanza della manutenzione ordinaria e straordinaria di canali, argini, tombini e caditoie, con l’unico intento di mettere al sicuro territorio e cittadini. Sappiamo tutti molto bene cosa significa un’alluvione, quanti danni in termine di vite, beni e traumi. Mi sento sicura? Mi sento tranquilla? Certamente no».

