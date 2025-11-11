Canali, pozzetti e sistemi idrici: interventi grazie a Lavoras 

Il Comune di Sanluri assume la gestione diretta dell’intervento di sistemazione di ruscelli, canali, fossi e pozzetti di ispezione e areazione dei sistemi idrici sotterranei. Si tratta di una delle iniziative inserite nel progetto più ampio “Lavoras 2024-2025” che vale 340mila euro, fondi della Regione e cofinanziamento del Comune di 85mila euro. Nello specifico le opere in programma puntano al miglioramento della gestione e valorizzazione del patrimonio comunale, a modalità innovative nella salvaguardia e fruizione di beni culturali e siti archeologici, alla sistemazione dei reticoli idrici minori. Per i primi interventi la gestione era già affidata al Comune, mentre per la pulizia dei canali secondari era previsto un bando per l’affidamento esterno. «Abbiamo chiesto e ottenuto dalla Regione – dice l’assessore all’Ambiente, Franco Nurra – il via libera alla modifica della gestione, da esterna a interna. Questo perché, oltre all’agevolazione nella procedura di avvio dei lavori, c’è un risparmio a vantaggio di un maggior numero di disoccupati. Trattandosi di mano d’opera siamo perfettamente in linea con gli obiettivi di Lavoras. Una scelta di responsabilità, trasparenza e flessibilità». ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA