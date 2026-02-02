«Canali ostruiti, l’assessore si dimetta» 

«L’assessore comunale all’Ambiente di Gonnesa Giorgio Lenzu si dimetta: nonostante l’impegno preso per la pulizia dei canali nel periodo estivo, molti cittadini hanno subito allagamenti e danni importanti in seguito al maltempo dei giorni scorsi».

La richiesta di dimissioni dell’assessore all’Ambiente e vicesindaco arriva dal consigliere di minoranza Antonello Casu che ha inviato l’atto al sindaco Pietro Cocco, allo stesso assessore e al Consiglio. «Tanti cittadini erano stati rassicurati che gli interventi di pulizia dei canali sarebbero stati fatti durante l’estate scorsa – dice Casu – invece si sono trovati con locali allagati e danni importanti». Tra le situazioni critiche, il consigliere di minoranza, segnala il rischio idraulico dell’ex strada ferrata che collega Gonnesa con Bacu Abis. «Abbiamo fatto tutto il possibile con la prevenzione e il monitoraggio nel territorio comunale – dice Giorgio Lenzu, che non ha nessuna intenzione di dimettersi – sabato, giornata di allerta gialla ma con una quantità di pioggia davvero importante, ero presente dalle sette del mattino con la protezione civile e i barracelli. In più due mezzi meccanici sono intervenuti a Monte Onixeddu e Seddas Modditizis. La situazione è stata monitorata per tutta la giornata».

