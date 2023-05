Canali ostruiti, la pioggia fa paura 

Viste le condizioni dei fiumi di Carbonia, l’allerta meteo ha di nuovo tolto il sonno a chi vive a fianco al rio Cannas, al rio Santu Milanu, al canale tombato di via Puglie, in parte pure al Flumentepido. E le contromisure adottate in questi anni, come l’innalzamento di muretti, paiono insufficienti a chi ad ogni allerta scruta il cielo con terrore, ancora di più nei giorni in cui in Emilia Romagna si contano morti e sfollati. E a Carbonia si parla (a vuoto) di un nuovo canale di guardia da almeno 15 anni.

Le voci

A non lasciare tranquilli, sono i due principali corsi d’acqua, il rio Cannas e il rio Santu Milanu, entrambi ricoperti di erbacce: qui una bomba d’acqua come quella di cinque anni fa a Rosmarino potrebbe avere esiti imprevedibili. «Vero è che sono stati realizzati dei muretti di contenimento – dice Marcello Vacca, uno degli inquilini dei palazzi popolari di corso Iglesias – ma sono rare le pulizie eseguite davvero a fondo». Poco distante abita Annalisa Caddeo, altra residente con vista sul ruscello che diventa fiume in caso di forti precipitazioni: «Ad ogni allerta meteo – confessa – un’esondazione straordinaria ci porterebbe l’acqua in casa». Si lamenta anche Giovannino Ariu, pensionato di Is Gannaus, con casa prossima al rio Santu Milanu: «La pulizia si ferma sempre nel tratto conclusivo di via Lubiana e mai nel corso del ruscello a fianco al paese: eppure facciamo parte di Carbonia anche noi». Il Comune garantisce di intervenire: «Le condizioni generali che hanno quasi tropicalizzato anche i nostri fiumi – spiega l’assessore all’Ambiente Manolo Mureddu – ci hanno costretto a prevedere non più uno ma tre interventi».

RIPRODUZIONE RISERVATA