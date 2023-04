Canali navigabili e boschi,  master plan da 100 milioni 

Pensa in grande l’ospite d’onore della conferenza stampa di presentazione di ieri mattina. Che di fatto segna un altro importante passo avanti per il futuro di Cagliari e hinterland: verrà realizzato un canale navigabile Terramaini – La Palma, nasceranno percorsi verdi tra il mercato civico di San Benedetto e il parco di Terramaini, senza dimenticare l’adeguamento e ampliamento degli impianti sportivi di Monte Claro, la riqualificazione del mercato di San Benedetto, la rifunzionalizzazione in chiave ecosostenibile dell’area dell’ex aeroporto di Monserrato, la realizzazione di un parco fluviale a Sestu, la riqualificazione della fascia retrodemaniale del Poetto di Quartu, il restyling del parco comunale e del polo fieristico di Decimomannu, il miglioramento della fascia lagunare di Giliacquas a Elmas. In agenda anche la riforestazione del territorio di Sarroch, la valorizzazione del parco fluviale Rio Mannu a Villa San Pietro, la realizzazione di un parco urbano fluviale a Pula e, per quanto riguarda Selargius, un collegamento ciclopedonale da Riu Mortu alla stazione Arst della metropolitana de Su Tremini de Baxiu, con riqualificazione di aree a verde e nuove connessioni con le piste ciclabili esistenti collegate al percorso del territorio di Settimo.

Un progetto grandioso, che in pratica collega e unisce trentatré interventi distribuiti nei territori di tutti i comuni della Città Metropolitana. Integrati nel progetto dell’Anello sostenibile e ispirati dalle linee guida tracciate da un gruppo di progettazione guidato dall’archistar portoghese tra i più quotati in tutta Europa. «Cagliari è una città esemplare, e forse unica al mondo, per l’armonia e la complicità tra natura, artificio e presenza antropica», commenta Nunes che da estimatore della bellezza cita anche i fenicotteri. «L’obiettivo di questi progetti è ricucire tra loro e dare una continuità agli elementi naturali presenti nel territorio, attraverso la messa a sistema dei singoli interventi».

Cento milioni di investimento, diciassette comuni coinvolti, oltre trenta interventi in programma e la firma di un architetto di fama internazionale. Il futuro della Città Metropolitana, pronta a diventare un gigantesco polmone verde, con foreste, parchi urbani, canali navigabili e piste ciclabili, ha il marchio del portoghese Joao Nunes: una garanzia in fatto di paesaggio, e una benedizione per il masterplan presentato ieri mattina e destinato a rivoluzionare l’area vasta del capoluogo sardo.

L’archistar

Il mega progetto

L’iter

Alle spalle c’è un percorso iniziato a settembre del 2019, con l’analisi del territorio e la stesura del primo documento strategico, proseguito a gennaio dell’anno successivo con i tavoli dei vari sindaci e il Piano strategico preliminare arrivato a dicembre; diventato effettivo a inizio estate del 2021. E seguito dal finanziamento milionario ottenuto grazie ai fondi del Pnrr: la risposta necessaria per trasformare in realtà almeno una parte delle ambizioni territoriali dei primi cittadini. Ottenuti i fondi ci sono anche le tappe future della rivoluzione green: tutti i 17 Comuni stanno bandendo le gare: entro luglio dovranno essere aggiudicate per poi arrivare alla realizzazione delle opere nel 2026.

La politica

«L'obiettivo era quello di mettere in connessione tutte le aree di pregio», sottolinea il sindaco metropolitano Paolo Truzzu. «Siamo convinti che questo grandissimo patrimonio ambientale sia uno delle chiavi di volta che rende unica la Città Metropolitana di Cagliari. E mi piace pensare che grazie a tutto questo lavoro fatto, abbiamo la possibilità di lasciare qualcosa a chi vive il territorio tutti i giorni». Al suo fianco il consigliere metropolitano delegato alla Pianificazione Umberto Ticca: «Le linee guida presentate oggi tracciano una mappa non solo per i progetti già finanziati e in corso di realizzazione ma anche per le progettazioni future», spiega. «Vogliamo che tutte le amministrazioni del territorio si sentano parte di questo grande progetto e possano avere dei punti dì riferimento per continuare a contribuire alla creazione dell’Anello sostenibile con la realizzazione di nuove opere secondo uno spirito comune».

