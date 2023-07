Canali e torrenti, lavori anti-allagamento al via entro settembre 

Poco meno di 178mila euro per la manutenzione dell’alveo dei fiumi che scorrono nel territorio quartese. Il progetto di fattibilità tecnico economica è stato deliberato nei giorni scorsi dalla Giunta, in vista del bando e del via ai lavori prima della fine dell’estate.

I lavori previsti in progetto saranno concentrati nel rio Is Cungiaus, il canale di Guardia, Niu Crobu, rio Cuba, S’arrizzolu saliu, spiaggia Capitana, S’Arenargiu is Stellas, e Tuvu Mannu. Interventi che serviranno per scongiurare i soliti allagamenti - nel centro abitato e nella zona costiera - durante l’autunno e l’inverno. Di fatto un primo step di lavori che rientrano all’interno di un piano generale di oltre 4 milioni, con i primi 178mila euro circa - finanziati dalla Regione - già in cassa. «Fondi che però in passato non sono stati utilizzati», sottolinea il vicesindaco Tore Sanna, «e il fatto di non averli spesi ha impedito al Comune di poter chiedere ulteriori finanziamenti. Questo piano ci permette di mettere ordine e programmare i primi interventi, e soprattutto di avere le carte in regola per chiedere altri contributi necessari a definire la progettazione di tutta la rete idrografica del territorio e realizzare gli altri lavori».

