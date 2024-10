«Canali di scolo della pioggia ostruiti da sabbia, erba e canne» 

C’è sabbia, pietre, erba ma soprattutto canne secche. I canali di scolo delle acque piovane che vanno verso lo stagno di Cabras sono completamente ostruiti e forse anche per questo due giorni fa tantissime strade del paese lagunare, a causa del temporale che si è abbattuto nell’Oristanese, si sono trasformate in fiumi. Degrado a pochi metri da piazza Stagno che hanno notato diversi cittadini, come anche chi occupa i banchi della minoranza: Gianni Meli, Efisio Trincas, Federica Pinna, Fenisia Erdas e Antonello Manca. «

«Ci dispiace notare che come lo scorso anno anche questa volta il Comune non si è preoccupato di bonificare i canali di scolo - commenta il capogruppo, Gianni Meli, che dopo la segnalazione dei cittadini ha documentato il degrado con diverse immagini - Siamo già a ottobre e non si è visto un operaio. Tutto ciò che limita il passaggio dell'acqua deve essere eliminato subito. C’è tanto materiale, è vero, ma bisogna prevenire per evitare problemi alla popolazione. Non c’è uno sbocco pulito: non devo dirlo io che la pulizia dei canali va fatta almeno a fine settembre. Chiediamo al Comune di intervenire quanto prima per evitare danni, soprattutto alle abitazioni». ( s. p. )

