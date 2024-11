Canali da mettere in sicurezza 

Canali e alvei dei torrenti devono essere ripuliti. Le ruspe sono al lavoro per ridurre l’impatto di fenomeni ambientali spesso catastrofici come frane e alluvioni. I Comuni hanno avviato gli interventi di manutenzione straordinaria, prima che le (attese) piogge possano creare danni seri alle popolazioni. Gli enti che hanno beneficiato dei contributi regionali sono tredici: Jerzu (465.144 mila euro) e Bari Sardo (379.750 mila). Seguono Baunei (71 mila), Gairo (59.742), Girasole (123.851), Ilbono (60 mila), Lanusei (94.399), Loceri (151.246), Osini (96.720), Talana (128.238), Tertenia (159.375), Tortolì (168.819), Urzulei (235.773) e Villagrande (151.424).

Catastrofi da evitare

A Tortolì l’incubo numero uno è il Rio Foddeddu, la cui bonifica è cominciata alcune settimane fa. È in corso la pulizia del reticolo secondario. «Investimenti per la sicurezza idrogeologica della nostra città». Li identifica così, l’amministrazione comunale. «In previsione dell’arrivo della stagione invernale, caratterizzata da piogge sempre più intense e violente, sono stati avviati i lavori di pulizia dei canali per garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche». Sono diversi i canali secondari sottoposti a interventi di manutenzione. In passato hanno provocato gravi danni.

Lavori in corso

A Bari Sardo sono quindici i canali da bonificare, fra cui Riu Su Crastu, Riu Baccu Argiolas e Riu Su Ruffinu. Cinque gli interventi sinora conclusi. «Sono risorse preziose a tutela della sicurezza pubblica e della salvaguardia del nostro territorio», dice il sindaco, Ivan Mameli, che rimarca la bontà dei lavori commissionati per sollevare gli scudi contro il rischio allagamenti: «È fondamentale investire in prevenzione. Ogni anno, da sei anni, vengono puntualmente manutenuti fiumi e affluenti che attraversano il nostro territorio. In più viene effettuata sempre con cadenza annuale la pulizia di tombini e caditoie che abbiamo mappato uno per uno. Nonostante ciò siamo consapevoli di alcune situazioni di rischio strutturali che derivano dalla conformazione del centro abitato. Bari Sardo non dimenticherà mai i disastri dell’alluvione».

