Canale tombato, nuovo stop al progetto 

Sembrano allungarsi i tempi per la soluzione del problema riguardante il canale tombato di via La Marmora. Pochi giorni fa, la decisione di revocare in autotutela l’affidamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica dell’infrastruttura. La determina è firmata dalla responsabile dell’area Lavori pubblici e manutenzioni. «Un fatto grave che crea uno stallo sulla realizzazione delle opere di mitigazione del rischio della città di Bosa – osserva la consigliera di minoranza, Rosalia Acca – Ad oggi non c’è nessuna copertura finanziaria sul progetto di via La Marmora e i lavori per la realizzazione del canale di S’Aladerru sono bloccati per la scelte scellerate di questa amministrazione».

Le critiche

Secondo la consigliera di opposizione l’atto di revoca della determina ne è la testimonianza. «È la stessa Regione a scrivere che le risorse per il servizio di progettazione, pari a 53.629 euro, non possono essere utilizzate a valere sul finanziamento di 1.394.844 euro del mutuo, rimarcando anche l’erronea imputazione e paventando un rischio di danno erariale per l’Ente».

Sull’intera questione e su come è stata gestita Rosalia Acca esprime un giudizio molto pesante. «La deliberazione della Giunta Casula sul canale di via La Marmora – afferma la consigliera - è un buco nell’acqua. In realtà personalmente non mi ha mai convinto, per molti aspetti la ritengo ancora oggi potenzialmente illegittima, determinando anche un rischio per la sicurezza della città e degli abitanti».

Il progetto

La delibera contestata dalla consigliera di opposizione è la numero 54 del 21 maggio 2020. In quell’occasione l’esecutivo aveva deliberato di procedere con un nuovo progetto di fattibilità tecnico-economica che prevedesse tutti gli interventi necessari per adeguare il canale tombato di via La Marmora affinché potesse convogliare verso il Temo tutta la sua portata, senza prevedere in questa fase la realizzazione del canale di guardia a monte dell'abitato.

Secondo la delibera, come richiesto dal servizio Opere idriche e idrogeologiche dell’assessorato Lavori pubblici della Regione, la soluzione proposta dell'allargamento del canale di via La Marmora avrebbe portato ai medesimi benefici del progetto in corso di approvazione anche con riferimento alle risorse derivanti dal finanziamento del drenaggio urbano per gli interventi sui canali Segapane e S'Aladerru.

