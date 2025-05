Canale tombato, lavori dopo il crollo 

A Guspini, dopo il crollo del soffitto della condotta di scarico delle acque piovane, saranno messe in sicurezza le abitazioni vicine al canale adduttore che raccoglie le acque meteoriche da via Piras, via Garibaldi e una parte di via Santa Maria che confluiscono in via Don Minzoni. L’intervento si è reso necessario in quanto giovedì si era creata un'ampia e profonda voragine all’incrocio tra via Santa Maria e via Pio Piras. Le perdite idriche registrate in questo tratto viario del paese negli anni hanno causato innumerevoli problemi agli abitanti: dovrebbero essere eliminate nei prossimi giorni.

La riparazione del canale tombato che attraversa l’abitato per un tratto di circa 700 metri in cui si sono verificate molte perdite idriche, con probabili danni alle abitazioni vicine perché causavano infiltrazioni nelle fondamenta e negli scantinati. L’intervento fa parte di un progetto più ampio di messa in sicurezza dei canali nel territorio comunale.

Espletata la fase di ricognizione i tecnici del Comune hanno messo a punto tutta la procedura burocratica per eseguire le opere di ripristino del canale tombato secondo una tempistica stabilita dal dirigente del servizio tecnico.

Lo scolo d’acqua interrato che gli anziani ricordano a cielo aperto sarà riaperto, ripulito e ripristinato e reso ispezionabile e sicuro anche per la circolazione veicolare.

Soddisfazione fra i residenti della zona: il cedimento aveva provocato allarme, alla luce di altri casi di smottamento stradale che si sono verificati in via Caprera e via Mazzini e il crollo di alcune abitazioni in vari punti del paese.

