«Canale non navigabile, problema irrisolto» 

Canale della laguna di Sant’Antioco ancora privo di segnalazione e quindi, ormai da anni “non navigabile” per la maggior parte dei diportisti. Nonostante tramite la finanziaria regionale si siano reperiti i fondi necessari all’esecuzione dei lavori, la pratica di cui è titolare la Provincia, è arenata in attesa di autorizzazione da parte di Marifari, il Servizio dei fari e del segnalamento marittimo, che dipende dalla Marina militare. Una recente deroga all’ordinanza del divieto alla navigazione in laguna, permette a chi ha la patente nautica e risiede a Sant’Antioco di transitare con le proprie imbarcazioni; tutti gli altri sono costretti ad allungare il percorso navigando nella parte opposta dell’isola, in mare aperto. Un braccio di ferro tra Comune e Provincia ha caratterizzato la vicenda, soprattutto in questi ultimi mesi. «Sarà sicuramente uno dei primi argomenti che l’amministrazione provinciale che ci apprestiamo a costituire con i sindaci del Sulcis Iglesiente affronterà», dice il sindaco di Sant’Antioco, Ignazio Locci secondo il quale, a fronte di una conferenza di servizi, la Provincia avrebbe potuto dare il via ai lavori: «Mi dispiace che, con i soldi che aveva a disposizione, l’amministratore straordinario abbia perso l’occasione per essere ricordato da tutti coloro che vanno per mare e sono oggi impossibilitati a transitare con le loro imbarcazioni nel canale della laguna».

Non la pensa così l’amministratore straordinario della Provincia, Sergio Murgia: «Stiamo aspettando – replica – l’autorizzazione di Marifari. Abbiamo inviato tutta la documentazione, progetto compreso, ma purtroppo a oggi non abbiamo avuto risposte. Credo di non poter essere smentito nell’affermare che in 10 mesi ho fatto molto più di altri che in anni di attività amministrativa non sono riusciti a risolvere questo problema. Mi rimane ancora la speranza che possa arrivare l’autorizzazione a far partire i lavori, magari proprio il giorno prima di lasciare l’incarico. Altrimenti chi verrà dopo, sulla base di quanto abbiamo fatto noi, potrà mandare in esecuzione il lavoro».

Un canale importante quello della laguna di Sant’Antioco, proprio perché permette di collegare il canale di San Pietro, quindi Carloforte, Calasetta e anche Portoscuso con il Golfo di Palmas. Purtroppo la mancanza di boe per indicare il percorso da seguire, rappresenta un pericolo per la navigazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA