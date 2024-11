Canale navigabile, progetto arenato 

Navigabilità del canale della laguna di Sant’Antioco: il progetto rischia di arenarsi come le barche nella sabbia dopo un primo dragaggio risultato finora inefficace, nel passaggio tra vecchia (Sud Sardegna) e nuova (Sulcis Iglesiente) Provincia.

Il problema

La conferenza di servizi che si è chiusa ieri mattina nell’ente di via Mazzini a Carbonia, per l’esecuzione del progetto che prevede la predisposizione delle boe di segnalazione del canale, segna un passo avanti, ma il rischio di ulteriori lungaggini, esiste. Da qualche anno, la navigazione è interdetta da un’ordinanza dell’autorità marittima e i pescatori e diportisti sono ancora in attesa che diventino realtà i “tempi brevi” promessi per l’esecuzione dei lavori. «L’unico neo è quello finanziario - dice il sindaco Ignazio Locci - poiché sarà dal bilancio della nuova Provincia che si dovrà procedere all’esecuzione dell’opera. Speriamo non ci siano problemi in tal senso. I lavori prevedono una spesa di 750 mila euro e dopo questa conferenza si potrà procedere con il bando di gara per l’eventuale affidamento». Un percorso lungo e difficile sul quale pescatori e diportisti incrociano le dita. «Auspichiamo che la procedura non si areni, burocraticamente parlando, nella riesumazione delle vecchie province - ha detto Gianni Pitzianti, presidente del Club nautica Sant’Antioco - riaprire il canale di Sant’Antioco alla navigazione non solo sarebbe un passo positivo per il turismo nautico, ma porterebbe anche numerosi benefici economici e culturali per l’intera comunità».

L’attesa

Anche i pescatori auspicano tempi brevi e concentrano la preoccupazione sulla sicurezza della navigazione. «L’esperienza dei comandanti delle imbarcazioni - dice Enrico Marangoni - non sempre è sufficiente a evitare il pericolo. Soprattutto quando soffia il vento di scirocco o il levante, navigare in laguna, diventa un obbligo, onde evitare le mareggiate della parte esterna dell’isola, quindi auspichiamo che si sbrighino. Da 30 anni hanno promesso una soluzione, speriamo che questa volta la segnalazione del canale non sia fatta con materiale che non resiste alle correnti e si disperde in mare come già successo in passato». Gianni Inguscio, consigliere comunale e presidente associazione Marina di Sant’Antioco aggiunge: «È un opera importantissima per l’intero territorio - ha detto - una strada del mare che permette di collegare il Golfo di San Pietro al golfo di Palmas. Sono preoccupato e allo stesso tempo però, voglio essere fiducioso che si possa arrivare quanto prima all’obiettivo». A conferma del rischio arrivano anche le parole dell’amministratore unico della Provincia che ha spiegato i passaggi tecnici che ci saranno da qui a Gennaio. «Si tratta di riuscire a verificare la disponibilità economica - ha detto Sergio Murgia - dopo la ripartizione delle risorse tra i 3 enti che nasceranno dall’attuale provincia del Sud Sardegna. Considerato comunque che l’importo non è così elevato e soprattutto, l’importanza dell’opera, qualora le risorse non fossero sufficienti, lavoreremo per trovarne altre».

