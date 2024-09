Canale fantasma, sei condanne 

Finora è rimasto sulla carta ma stavolta il progetto del canale sul rio s’Aladerru ha un effetto tsunami sulla vita amministrativa di Bosa. L’ex sindaco Piero Casula, quattro dei suoi assessori Federico Ledda e Maura Marongiu (entrambi siedono anche nell'attuale esecutivo), Paola Pintus, Maria Giovanna Campus e la ex consigliera comunale Maria Carmen Mariani sono stati condannati dal Tribunale di Oristano a una pena pecuniaria di 5mila euro a testa per falso e interruzione di pubblico servizio. I sei annunciano ricorso contro il provvedimento.

La storia

Del progetto si parla da più di vent’anni ma finora non si è mai riusciti a realizzare il canale per “vincoli familiari”: parentele o legami fra i proprietari delle terre da espropriare e i vari amministratori di turno, da qui incompatibilità e conflitto d’interessi. L’ultimo stop era arrivato a dicembre 2023 quando in Consiglio comunale l’ex sindaco, quattro assessori e una consigliera dichiararono l’incompatibilità a votare la delibera per un conflitto d’interessi. Subito dopo la decisione di revocare in autotutela l’affidamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica dell’infrastruttura.

In Aula

La vicenda era finita sotto la lente della procura oristanese, con il pm Armando Mammone che ha contestato falso e interruzione di pubblico servizio ritenendo che non ci fosse alcun conflitto d’interesse. Avvisi di garanzia, polemiche e strascichi politici poi l’inchiesta ha avuto un’accelerata con il pm che ha sollecitato i decreti penali di condanna. Due giorni fa i provvedimenti, firmati dal giudice per le indagini preliminari Salvatore Carboni, sono arrivati all’ex sindaco Piero Casula (difeso da manca Bitti), all’attuale vicesindaco Federico Ledda (assistito da Alessandro Gamberini), all’assessora Maura Marongiu e alle ex colleghe di Giunta Paola Pintus, Maria Giovanna Campus e all’ex consigliera Maria Carmen Mariani (tutelate dall’avvocato Roberto Nati). Tutti, tramite i propri legali, sono pronti a impugnare i decreti. La storia del canale, sia quella urbanistica che quella giudiziaria, è ancora lunga.

