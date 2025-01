Canale di guardia in totale abbandono, disagi in via Liguria 

L’ultima segnalazione risale allo scorso ottobre (e in passato se n’erano registrate molte altre) però in via Liguria, a Carbonia, un tratto del canale di guardia continua ad essere in condizioni indecenti. E la commissione consiliare Urbanistica-Lavori Pubblici ieri mattina con un sopralluogo ha di nuovo verificato la situazione culminando con un duro atto d’accusa «per l’inerzia totale della situazione. L’infrastruttura si trova ai margini del parco di Rosmarino (da cui si diparte), nel punto in cui il canale si immette (dopo aver costeggiato un paio di palazzi) al di sotto della via Liguria e prosegue poi verso via Nazionale. Mesi fa erano state rinvenute le carcasse di animali in putrefazione e rifiuti di ogni genere che ostruiscono il deflusso delle acque in casi di forti precipitazioni. Già allora la commissione consiliare aveva sollecitato almeno l’apposizione di una grata nel tratto finale del canale e la pulizia del posto: «Nulla o quasi nulla di tutto ciò è cambiato – fanno notare i commissari Giacomo Guadagnini e Diego Fronterrè – eppure è stata finanziata la pulizia dei canali: in città sono impegnati fondi per decine di milioni di euro ma in sostanza siamo fortemente carenti, e non solo in via Liguria, sul fronte delle piccole medie manutenzioni».

