Canale delle Saline: cinque ormeggi 

Cinque nuovi posti ormeggio, con zona per l’alaggio, al Canale delle Saline di Carloforte. Si tratta della parte finale del Canale, verso il circolo nautico. «Da lungo tempo - si legge nella delibera della Giunta comunale - una porzione di tale tratto di banchinato è utilizzata per l’alaggio delle imbarcazioni dei concessionari attraverso l’utilizzo di autogrù e mezzi simili - secondo la valutazione del responsabile circa 40 metri a partire dalla recinzione del circolo nautico è utilizzabile per l’ormeggio di imbarcazioni e quindi idoneo ad ospitare 5 concessioni di ormeggi di 8 metri ciascuna di lunghezza>.

Il Canale delle Saline si sviluppa per circa un chilometro e duecento metri. Gestito dal Comune, viene utilizzato in gran parte per l’ormeggio delle imbarcazioni, per 800 metri nella sponda Nord e per circa 200 metri nella sponda sud. Le concessioni degli ormeggi e l’utilizzo del canale delle Saline sono disciplinate da un regolamento comunale. Con il nuovo provvedimento la Giunta ha istituito cinque posti- barca aggiuntivi, con annessa zona desinata all’alaggio dei natanti. (a. pa.)

