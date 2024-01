Canale da mettere in sicurezza, transenne a Girilonga 

Transenne in piazza Girilonga per i lavori di messa in sicurezza del canale. Sono interventi urgenti orientati a mitigare il rischio idrogeologico, che comprendevano due stralci, compresi gli interventi su Rio Pelandria e altri canali minori in giro per il paese, anche se su Girilonga si è concentrata la maggior parte delle energie. Nel costone i lavori devono ancora terminare con la realizzazione dello stradello e di una recinzione grazie a un finanziamento da 1 milione e mezzo di euro. Nella parte bassa gli interventi riguardano il rio Girilonga per via di alcune problematiche sul canale e di alcune crepe che hanno causato cedimenti nella pavimentazione della piazza. Ora dovranno togliere la terra, ricompattarla e riassestarla. Maria Tegas, geologa e assessore all’Ambiente spiega le criticità dell’area: «Nel tempo sono stati fatti diversi interventi. Il problema è che a Girilonga si incontrano due fiumi e l’imboccatura dei canali era sottodimensionato, anche perché trasportano molto materiale solido. A monte sono state fatte delle briglie per trattenere il materiale. Adesso le situazioni critiche troveranno una soluzione definitiva».

