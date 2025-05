Canale coperto, si sblocca l’iter per i lavori 

Si affaccia all’orizzonte un’altra opera per contenere il rischio idrogeologico in città. Dopo l’intervento programmato nel Fosso della Noce, ora il Comune, tramite il settore Infrastrutture della mobilità e traffico, punta al superamento delle criticità del canale coperto di via Sorso-viale Sicilia. L’assessorato ha chiesto nei giorni scorsi l’applicazione dell’avanzo vincolato di amministrazione, per la cifra di oltre 53mila euro, smuovendo così un’operazione in stallo da tempo e la cui origine risale al 2018. Quando la Regione aveva finanziato con 48mila euro la progettazione di fattibilità tecnico-economica per poi, nel 2020, stipulando una nuova convenzione con il Comune, mettere l’intera cifra per la realizzazione dell’opera, 1 milione e 900mila euro che andrà a valere sul Fondo sviluppo e coesione. Era il febbraio di cinque anni fa, pochi giorni prima dell’insorgere della pandemia, evento che portò l’esecutivo Solinas a ridisegnare nel 2021 la distribuzione delle risorse per far fronte proprio all’emergenza Covid. E così la cifra assegnata allo “stombamento” del canale si era ridotta a 285mila euro rimandando, come recita la delibera, «a programmazioni successive la realizzazione delle opere». Nel 2024 la Giunta di Alessandra Todde approva il programma di contributi per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e assegna a Sassari ulteriori 180mila euro per un totale quindi di 465mila. E a distanza di pochi mesi si compiono i primi passi con la richiesta dei soldi dal bilancio del Comune per dare il via agli step per l’opera.

RIPRODUZIONE RISERVATA