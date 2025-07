Canale aperto ma non per tutti 

Deroga all’ordinanza di divieto di navigabilità nel canale della laguna di Sant’Antioco. Il comandante del porto Fabio Vaccaro l’ha annunciata ai pescatori, ai diportisti e a tutti coloro che dalla laguna traggono sostentamento economico durante un incontro che si è svolto nella sala consiliare del Comune.

Riprende la possibilità di navigare lungo il canale, ma non per tutti, in attesa che partano i lavori di installazione delle boe luminose. Lo ha detto a chiare lettere il comandante del porto: la speranza è che i lavori possano partire presto e che gli stessi possano essere conclusi per l’estate 2026. «Si tratta di un’ordinanza di riapertura che firmerò nelle prossime ore - ha spiegato Vaccaro - in parziale deroga a quella finora vigente che stabiliva la totale interdizione alla navigazione nel canale lagunare. A seguito della formale richiesta pervenuta dal Comune a marzo scorso, nelle more che nel canale vengano ultimati i lavori di completamento dei segnalamenti previsti da parte delle autorità competenti, con questa deroga definiamo una preliminare apertura alla navigazione, riservata esclusivamente ad alcune categorie di soggetti qualificati e riconosciuti come esperti locali». Il comandante ha tenuto a precisare che resta prioritario il concetto della sicurezza e il conseguente limite di velocità imposto. In pratica non potrà navigare chiunque e soprattutto, i controlli saranno intensificati. «Il provvedimento è altresì rivolto alla più ampia categoria turistico-ricreativa del diportismo nautico, in tale sede prevalentemente considerata in una dimensione residenziale, ma anche in ulteriore ottica di favorire un maggiore afflusso di traffico da diporto in entrata, senza prescindere da ogni aspetto o dettame normativo in materia di sicurezza della navigazione». Esultano i rappresentanti di maggioranza e opposizione in Consiglio comunale.«“La nostra proposta - ha detto Ester Fadda capogruppo di opposizione - ha rappresentato il giusto impulso per l’impostazione della deroga da parte dell’autorità marittima». «Siamo soddisfatti – commenta il sindaco Ignazio Locci – così come da noi richiesto in più circostanze, siamo riusciti a ottenere un’ordinanza che consentirà il transito delle imbarcazioni nella Laguna, pur con le puntuali prescrizioni che dovranno essere adottate».

