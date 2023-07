Canale al Fosso della Noce: «Opera inutile e costosa» 

Continua la battaglia contro il “canalone” del Fosso della Noce, il progetto che dovrebbe mitigare il rischio idrogeologico. Ieri si è tenuto un altro incontro tra i comitati e i cittadini che contestano l’opera. A tenere banco la relazione redatta dall’architetto Anna Morelli depositata in Regione per conto dello studio legale Dini-Saltalamacchia che, su incarico del comitato Ambiente e Cappuccini, ha diffidato il Comune dalla realizzazione dei lavori. «È un’opera inutile e costosa», afferma Morelli. Il timore di un altro fenomeno estremo come a Olbia non la convince. «Sassari ha un altro terreno e non ha canali chiusi come Olbia. Associare le due città è già un’alterazione di partenza». (e.fl.)

