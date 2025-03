Canada, Trump affonda l’industria auto 

Washington. Incurante delle perdite di Wall Street e delle Borse mondiali, Donald Trump decreta l’escalation della guerra dei dazi col Canada all’indomani delle elezioni del nuovo leader liberal e premier in pectore Mark Carney. In risposta a una tariffa del 25% annunciata dal premier dell’Ontario Doug Ford sull’elettricità fornita a tre stati confinanti (New York, Michigan e Minnesota), il presidente Usa ha deciso di raddoppiare dal 25% al 50% i dazi su acciaio e alluminio canadesi, a partire da mercoledì. Non solo. The Donald ha minacciato, se Ottawa non lascerà cadere le sue tante barriere “oltraggiose”, comprese quelle “dal 250% al 390% su vari prodotti caseari statunitensi”, di aumentare dal 2 aprile i dazi sulle auto provenienti dal Paese vicino. Cosa che, ha sottolineato, «in sostanza, chiuderà definitivamente l’attività di produzione di automobili in Canada. Quelle auto possono essere facilmente prodotte negli Usa!». Un boomerang, visto che molte case costruttrici di altri Paesi producono in Canada, il che significa che i prezzi più alti incideranno anche sui consumatori statunitensi.

Le altre minacce

Come se non bastasse, il tycoon ha fatto anche una velata minaccia all’alleato Nato di non proteggerlo: «Il Canada paga molto poco per la sicurezza nazionale, affidandosi agli Stati Uniti per la protezione militare». Quindi ha rilanciato l’idea che diventi il 51° stato Usa, evocando i vantaggi economici, fiscali, militari di cui godrebbe, mantenendo il suo «brillante inno “O Canada”. Carney ha già promesso una risposta con «il massimo impatto sugli Stati Uniti e il minimo sul Canada: manterremo le nostre tariffe finché gli americani non ci mostreranno rispetto e non prenderanno impegni credibili e affidabili per un commercio libero ed equo», ha scritto su X.

I mercati

La nuova spirale di dazi ha depresso nuovamente Wall Street e le principali piazze finanziarie mondiali, crollate lunedì per le crescenti tensioni commerciali e il timore di una recessione in Usa non esclusa da Trump. Partita negativa, dopo l’annuncio del presidente. Wall Street si è appesantita in tutti gli indici (Dj a -1,30%). Idem le altre Borse. Quelle europee hanno chiuso tutte in rosso, da Milano (-1,38%) a Parigi (-1,31%), da Francoforte (-1,29%) a Londra (-1,21%). A picco i titoli delle auto, tra cui spicca Stellantis (-6%): male però anche Volkswagen (-3,2%), Mercedes (-2,5%), Porsche (-2,8%), Bmw (-1,9%), Ferrari (-1,6%). In rialzo, dopo il tonfo di lunedì, solo Tesla, che a Wall Street ha guadagnato oltre il 5% dopo che The Donald ha promesso di acquistare un’auto elettrica di Musk per confermare la sua fiducia in un «grande americano che sta mettendo in gioco tutto» per aiutare gli Stati Uniti.

Le partite aperte

Dalla magistratura però continuano ad arrivare stop e bacchettate ai tagli del Doge: l’ultima è quella di un giudice distrettuale, che gli ha ordinato di pubblicare i suoi documenti interni, affermando che il lavoro dell’agenzia è stato caratterizzato da «insolita segretezza». Il commander in chief ha annunciato anche che a breve dichiarerà un’emergenza nazionale sull’elettricità nell’area minacciata dall’Ontario, cosa che «consentirà agli Usa di fare rapidamente quello che deve essere fatto per alleviare questa minaccia abusiva dal Canada». «Pagheranno un prezzo finanziario così alto che se ne leggerà nei libri di storia per molti anni a venire!», ha poi rincarato su Truth. L’escalation potrebbe aggravarsi, come ha lasciato intendere Carney. Lo stesso premier dell’Ontario aveva addirittura ipotizzato di togliere l'energia ai tre stati Usa se Trump avesse inasprito le sue misure. «Mi sento malissimo per il popolo americano, perché non è stato lui a dare inizio a questa guerra commerciale. È una persona sola che ne è responsabile. È il presidente Trump», ha accusato.

RIPRODUZIONE RISERVATA