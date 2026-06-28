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A Los Angeles.
29 giugno 2026 alle 00:31

Canada, trionfo all’ultimo 

Il capitano Eustaquio colpisce al 92’: Sudafrica eliminato 

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Sudafrica 0

Canada 1

Sudafrica (4-2-3-1) : Williams; Mudau, Okon, Mbozaki, Modiba; Mokoena, Sithole; Maseko (41’ st Moremi), Mofokeng (1’ st Mbatha), Appollis; Makgopa (41’ st Rayners). Ct Broos.

Canada (4-4-2) : Crepeau; Johnston, Bombito (14’ st De Fougerolles), Cornelius, Laryea; Buchanan (30’ st Davies), Saliba (14’ st Sigur), Eustaquio, Millar (25’ st Shaffelburg); J. David, Oluwaseyi (25’ st P. David). Ct Marsch.

Arbitro : Pinheiro (Brasile).

Rete : nel st 47’ Eustaquio.

Los Angeles . Una partita sporca, discontinua e non perfetta dal punto di vista tecnico si decide nel recupero: al Los Angeles Stadium il Canada batte il Sudafrica e si qualifica per gli ottavi, dove troverà la vincente di Olanda-Marocco. I canadesi giocano meglio, hanno più occasioni (un paio clamorose), ma soltanto al 92’ una conclusione perfetta di capitan Eustaquio dal limite regala la qualificazione.

Poche occasioni

A inizio partita è il Canada a gestire il possesso. Su angolo al 17’ la prima occasione nitida, una girata di David che solo al centro dell’area non inquadra la porta. Al 22’ si ripete la scena su punizione, Cornelius di testa colpisce morbido verso Williams. Attorno al 30’ fischi da tutto lo stadio durante una fase di stallo in cui lo stesso portiere sudafricano aspetta, non pressato, una ventina di secondi per rinviare: il pubblico non gradisce l’attendismo delle due squadre. Al 44’ l’episodio più saliente del primo tempo: sull’ennesimo corner canadese, Modiba salva sulla linea un colpo di testa di Bombito, poi dopo un po’ di rimpalli Williams si avventa sul tiro di Buchanan.

Rete inattesa

Non succede granché nemmeno nella ripresa. Al 20’ il Canada sfiora ancora il gol: Sigur imbuca per Oluwaseyi, Williams esce e para, Mbokazi anticipa di un soffio David a porta vuota. Al 31’ il subentrato Promise David mette di poco a lato da 20 metri, poi è il suo omonimo Jonathan a sparare sul portiere da posizione defilata. Ritmi bassi, si arriva ai 5’ di recupero ancora 0-0 ma al 47’ il capitano canadese Eustaquio controlla di petto un pallone ribattuto dalla difesa avversaria e, dal limite, indirizza sul secondo palo un preciso tiro di destro. È il sigillo, ormai inatteso, che proietta il Canada ai suoi primi ottavi.

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