Canada, pioggia protagonista nelle “libere” 

Montreal. È la pioggia la grande protagonista a Montreal nella prima giornata di prove libere del gran premio del Canada conclusa con il miglior tempo di Fernando Alonso (1’15”810) su Aston Martin. La prima sessione, iniziata in ritardo per mettere in sicurezza la pista dove si erano formate grandi pozzanghere dopo un forte temporale un'ora prima, è stata anche neutralizzata per alcuni minuti da una bandiera rossa. Zhou Guanyu (Sauber) ha avuto un incidente, fortunatamente non grave. Sull’asfalto scivoloso diversi piloti hanno sbandato o sono usciti di pista senza riportare gravi lesioni, tra cui il tre volte campione del mondo Max Verstappen, lo spagnolo Fernando Alonso e il finlandese Valtteri Bottas (Sauber), che ha fatto una bella scivolata sull'erba accanto al circuito Gilles-Villeneuve. In queste condizioni complicate, è stato Norris a far segnare il miglior tempo della sessione in extremis (1’24”435), davanti alle Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz e del monegasco Charles Leclerc.

Nella seconda la pioggia è arrivata a sessione iniziata e i tempi si sono abbassati senza che però si sia formata una classifica attendibile. Dietro Alonso, Russell, Stroll e Leclerc. Oggi terza sessione alle 18.30 e quelfiche alle 22, domani il Gp del Canada alle 20, in diretta su Sky.

