Canada-Bosnia partita rimpianto degli Azzurri 

La partita del grande rimpianto italiano: alle 21 a Toronto si gioca Canada-Bosnia. Sarebbe stata Canada-Italia, se gli Azzurri non avessero fallito la qualificazione al terzo Mondiale consecutivo. Sarà quindi davvero triste sedersi sul divano per “gustarsi” la gara inaugurale del Girone B, di cui fanno parte anche Qatar e Svizzera, che si sfideranno domani (sempre alle 21 ora italiana) a San Francisco, dall’altra parte del Nord America. Il Canada è alla sua terza apparizione, dopo Messico 1986 e Qatar 2022: l’obiettivo del ct statunitense Jesse Marsch è sfatare subito il tabù vittoria (nessuna, nei 6 precedenti), anche puntando sullo juventino Jonathan David reduce però da una stagione deludente. Non sarà tuttavia facile contro l’esperienza di Edin Džeko (a proposito di Italia) e compagni, su tutti il 2007 Kerim Alajbegović, lanciati dopo il successo sugli Azzurri del 31 marzo.

Alle 3 della notte italiana fra venerdì e sabato sarà invece il momento dell’attesissimo esordio degli Stati Uniti, in ordine cronologico il terzo e ultimo Paese ospitante che si svela a questi Mondiali. A Los Angeles (Gruppo D) l’avversario sarà il Paraguay, ma è chiaro che l’attenzione sia tutta sulla nazionale americana guidata da Mauricio Pochettino. Con Pulisic e McKennie che, dopo le delusioni con Milan e Juventus, cercano invece di rilanciarsi (soprattutto il primo, che fra club e nazionale nel 2026 ha segnato solo il 31 maggio in amichevole col Senegal) e trascinare i padroni di casa, che si presentano con un seguito molto più alto rispetto a come era vissuto il calcio negli Stati Uniti nel 1994, all’epoca dell’altra edizione ospitata.

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