Canada, avanti Musetti e Berrettini 

Il Canada chiama alla prova il tennis italiano, che si divide in questi giorni tra il Masters 1000 di Toronto e il Wta 1000 di Montreal. Ieri esordio vincente per Lorenzo Musetti. Il toscano n. 19 al mondo ha battuto in due set il giapponese Yoshihito Nishioka (45) col punteggio di 6-4, 6-1. Musetti ha giocato un match in crescendo gestendo bene i pochi momenti complicati vissuti nel primo set, per poi alzare il livello del suo gioco aiutato anche da un Nishioka molto falloso. Al secondo turno troverà uno tra il cinese Zhizhen Zhang e l'australiano Thanasi Kokkinakis.

Vittoria tutto sommato agevole che per Matteo Berrettini, che cerca di ricostruire la propria classifica partendo dal numero 38 (era 6). Dopo aver liquidato in due set il francese Gregoire Barrere (6-4, 6-3 in 76 minuti) trova l’ostacolo più alto possibile in un derby tricolore. Nei sedicesimi affronterà Jannik Sinner, testa di serie numero 7. Chi vince potrebbe incrociare agli ottavi Lorenzo Sonego che oggi debutta contro Andy Murray. Per chi super il turno ci sarà quindi Auger-Aliassime (o Purcell). Nella notte ha giocato Matteo Arnaldi.

A Montreal parte benissimo Jasmine Paolini che supera per 7-6(2), 6-2 la numero 22 del mondo, la croata Donna Vekic.

