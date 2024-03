Campus “ripesca” dopo 40 giorni l’assessora Alessandra Corda 

Metti l'assessora, levala un pochino, rimetti l'assessora. Il tramonto della consiliatura dei Civici declina nel segno della prestidigitazione tra deleghe conferite e tolte, e riassegnate. Lo testimonia il caso di Maria Alessandra Corda, la donna che visse due volte, ma come assessora. Dimissionaria il 23 gennaio scorso dalla carica delle Attività produttive ed Edilizia privata, la 58enne sta fuori dalla giunta per 40 giorni esatti salvo rientrarci ieri titolare di Contratti, Appalti e Affari legali grazie alla reinvestitura del sindaco Nanni Campus.

Nel mezzo, a giustificare il moto d'uscita, la campagna elettorale per le regionali nelle fila di Sardegna al Centro 2020, dove Corda, professione avvocata, si è presentata nel collegio di Sassari da aspirante alla poltrona più ambita. Totalizzando la cifra di 1779 voti in provincia, di cui 1023 solo in città, ad appena 300 preferenze dal deus ex machina del partito, Antonello Peru, che poi nel sassarese ne ha mietuto 4mila in più. Seconda classificata quindi nel collegio della creatura bifronte Tunis-Peru ma, vista la vittoria del Campo largo, conteggi permettendo, Corda è costretta a rimandare il sogno regionale. Per fortuna sussiste la realtà del “governo” civico guidato da Campus che reimpiega la legale negli ultimi tre mesi prima delle comunali. Nessun ritorno invece per Francesca Masala, ex assessora, dimessasi lo stesso giorno della collega, e candidata per Fratelli d'Italia con cui ha ottenuto 3121 preferenze, sbaragliando “fiamme” di lungo corso, e un posto nel gotha della politica sarda. Lì dove, potendo, ci si rimane.

