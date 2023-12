Campus, nuovi lavori Appello degli studenti «Serve più sicurezza»  

Dopo lo stop della Soprintendenza ai lavori di completamento della casa dello studente di Viale La Plaia, arriva l'accordo con l'Ersu. Durante l'estate, infatti, il progetto per la realizzazione del secondo lotto del campus Emilio Lussu era stato bloccato a causa del cosiddetto silos suovo, ritenuto bene d’interesse storico architettonico e di cui si prevedeva la demolizione.

L’accordo

Recentemente la Conferenza dei servizi, a cui hanno preso parte gli enti firmatari dell'accordo originario, tra cui la Regione ed il Comune, insieme alla stessa Soprintendenza, ha approvato la soluzione proposta dell'Ente per il diritto allo studio: il silos, a seguito di un'adeguata opera di riqualificazione, diventerà un bene fruibile alla comunità. «Prevediamo di completare l'iter di approvazione del progetto nel più breve tempo possibile e di appaltare i lavori per il completamento del secondo lotto entro la prima metà del 2024. Si tratta di un'opera importante per tutto lo studentato cagliaritano: i posti letto diventeranno 680 e gli universitari potranno fruire di una nuova mensa e di una palestra», afferma Raffaele Sundas, direttore generale dell'Ente.

Intanto la situazione attuale delle case dello studente rimane critica: attualmente sono 395 i posti disponibili, distribuiti tra il primo lotto del Campus di Viale La Plaia e la casa dello studente di via Businco. Restano chiuse invece la casa di via Biasi e quella di via Trentino, lasciando circa 378 studenti risultati idonei senza un alloggio. E anche nelle uniche due strutture che ospitano gli universitari i disagi non mancano: «Quest'anno l'affitto è stato innalzato passando da 170 a 188 euro detratti dalla borsa di studio senza però alcun miglioramento dei servizi. La casa di via Businco, dove abito, è vecchia, così come gli arredamenti», spiega Bianca Pili, studentessa fuorisede. «Inoltre, il servizio lavanderia è diventato a pagamento, introducendo un'ulteriore tassa».

Sicurezza

Problema che riguarda anche gli inquilini di viale la Plaia ma che non è il solo: «Qua il problema principale è la sicurezza», dice il rappresentante degli studenti Mattia Atzeni. «Si sono verificati vari episodi spiacevoli, tra cui tentativi di scippo e molestie. Chiediamo più illuminazione nelle strade limitrofe e più controlli da parte delle forze dell'ordine, nonché l'introduzione di una linea bus che colleghi le aree universitarie».

