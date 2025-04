Campus nell’ex artiglieria: liceo Fermi sul podio 

Il liceo Fermi di Nuoro ancora una volta sul podio, con il progetto di riqualificazione dell'ex artiglieria con il progetto Asoc (A scuola di Open coesione). Il Team “In the field of knowledge” del liceo si è classificato primo in Sardegna e ottavo a livello nazionale con il progetto Asoc.

Gli studenti hanno monitorato l'andamento dei lavori che vede al centro la riqualificazione degli spazi e degli edifici dell’ex artiglieria di viale Sardegna, da destinare a campus universitario, e hanno ritenuto il progetto potenzialmente efficace: «Sembra utile e il suo sviluppo incoraggiante, anche se potenziali rischi possono essere individuati», hanno scritto nella relazione finale. I lavori sono cominciati il 7 febbraio 2019 e la chiusura era prevista per il 21 novembre 2024. Il costo è di 7 milioni e 500mila euro per la realizzazione di spazi essenziali per gli studenti, tra cui alloggi, sale studio, mensa, biblioteca e aree sport con l'intento di aprire le porte anche alla comunità. Gli studenti spiegano il contesto: «Un nuovo polo universitario potrebbe aumentare il numero di laureati nella zona e ridurre l'emigrazione studentesca. Favorirebbe la crescita economica e demografica, incentivando la permanenza dei cittadini nel territorio. I rischi futuri sono correlati alla capacità promozionale e alla qualità dell'offerta formativa che determinerà le iscrizioni degli studenti». (g. pit.)

