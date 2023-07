Campus, i numeri del Pnrr: «Così miglioriamo la città» 

«Sono 42 progetti, tutti avviati, che miglioreranno la qualità della vita in città». Con orgoglio il sindaco Nanni Campus ha snocciolato le cifre dei finanziamenti ottenuti col Pnrr: 79 milioni. «Primi in Sardegna per premialità e tra i primi in Italia nelle città medie». L'area di intervento più consistente è per l'inclusione sociale, con 25 progetti finanziati da 42 milioni: la rigenerazione dell'ex Colonia Campestre, la costruzione nel quartiere del Latte Dolce di un nuovo palazzetto destinato alla pallavolo e la ristrutturazione dell'ex Hotel Turritania, simbolo dell'inerzia amministrativa per mezzo secolo. Il primo cittadino ha svelato: «Il progetto per il Turritania è nella home page del ministero Interni come esempio di rigenerazione urbana».

Per la rivoluzione verde e transizione ecologica il Comune di Sassari ha ottenuto 28 milioni. I progetti più cospicui riguardano la dismissione della diga “Bunnari bassa” e il rafforzamento della mobilità ciclistica. «In questi anni abbiamo realizzato più chilometri di pista ciclabile della Giunta precedente ma nessuno si è lamentato perché le abbiamo fatte con criterio». E poi c'è la messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del Fosso della Noce. Sul contestato intervento, il sindaco Campus ha precisato: «Abbiamo 5 milioni fermi e le offerte pronte, ma da due mesi attendiamo la valutazione di impatto ambientale della Regione, che abbiamo chiesto per scrupolo».

