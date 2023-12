Campus dice addio: «Non mi ricandido» 

Repetita iuvant. La conferenza stampa di fine anno, ieri a Palazzo Ducale, si trasforma nel riciclo degli argomenti già espressi dal sindaco Nanni Campus nell'ultimo Consiglio comunale a lode del proprio operato e della sua giunta. «È il bilancio di un 2023- afferma- che ha visto arrivare a esecuzione tutte quelle opere ideate nel 2019». Quelle «simbolo», sintetizza il primo cittadino, riferendosi al centro intermodale, al recupero del centro storico, dell'ex Turritania, della colonia campestre o, tra gli altri, alla riapertura del padiglione Tavolara. «Risultati mirabolanti- continua- come i 20 milioni di euro per il rifacimento delle strade».

Il leader civico si riconosce in particolare il merito di aver creato «una classe dirigente, apportando nuova linfa ed entusiasmo coi consiglieri e i componenti della giunta». Organico che però, assicura, non guiderà più. «Non mi ricandiderò. Il prossimo sindaco dovrà avere la capacità di tenere unito un progetto civico, anche con l'eventuale apporto di forze esterne come abbiamo fatto noi con i 5stelle». Qualche accenno polemico sulle osservazioni della Regione in merito a urbanistica e varianti: «Nessuno ci ha contestato la programmazione, solo gli aspetti tecnici». E, infine, il sogno di una Sassari del futuro che, oltre a prevedere un secondo cavalcavia in via Bogino, realizzi quest'opera: «Bisognerebbe interrare i binari e la ferrovia così da aprire e proiettare la città verso il mare, come è già stato fatto da altre parti».