Campus della Scienza, l’inaugurazione slitta di altri due mesi 

Slitta di altri due mesi il cantiere per completare il Campus della Scienza di Selargius, lì dove dallo scorso anno sono in corso i lavori per sistemare i locali che ospiteranno l’Agenzia spaziale italiana. L’impresa che sta eseguendo l’intervento ha chiesto - e ottenuto dagli uffici del Comune - una nuova proroga contrattuale di 60 giorni, fissando il termine dei lavori al 10 novembre. Poi - imprevisti permettendo - dovrebbe esserci il taglio del nastro per la nuova sede dell’Asi, la terza in Italia, e di fatto l’unica nel territorio nazionale dedicata allo studio dello spazio profondo. Tutto concentrato nell’area dell’ex Polveriera, oltre la Statale 554, già sede dell’Istituto nazionale di astrofisica e destinata a diventare un polo scientifico a livello internazionale. Ci saranno una sala ricercatori, laboratori, spazi espositivi, uffici, un parco tematico, area verde, mensa e zona cottura, come previsto nella convenzione siglata tra l’Asi e l’amministrazione comunale di piazza Cellarium.

Nuovi spazi - grazie a un investimento di oltre 4 milioni di euro - necessari per ospitare scienziati che porteranno avanti importanti attività di ricerca nel campo dell’esplorazione spaziale, umana e robotica. ( )

