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Burcei.
09 maggio 2026 alle 00:49

Campuomu, sugherete da salvare 

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Il primo lancio di fitoformaco biologico è stato effettuato poco prima delle 10 quando le nuvole, aprendosi, hanno migliorato la visibilità consentendo ai due elicotteri atterrati di buon mattino a Campuomu di entrare in azione.

Voli perfetti, col riversamento nella foresta di sugherete di complessivi cinquemila litri di fitofarmaco. Protagonisti piloti giovani ma di grande esperienza. L’operazione è finita verso le 16 programmata da Agris, Forestas, Corpo forestale e Università di Sassari, su incarico dell’assessorato regionale all’Ambiente.

Obiettivo, bloccare la “limandria”, che attacca e divora le foglie. «È stato un intervento riuscito, come gli altri effettuati in questi giorni su altre sugherete della Sardegna – ha detto Pino Ruiu, funzionario Agris –. Oggi l’operazione ha interessato circa 2mila ettari di sughere nei territori di Sinnai e Burcei. Complessivamente stiamo intervenendo su 30mila ettari in zone strategiche della Sardegna. Compresa questa».La campagna fitosanitaria 2026 contro i lepidotteri defogliatori della sughera, avviata il 2 maggio, è alle ultime battute. Gli ultimi interventi in elicottero sono in programma a Sant’Antonio di Gallura e Calangianus.

Dal 2023 le sugherete sarde sono interessate da infestazioni crescenti di Lymantria dispar, Malacosoma neustria e Tortrix viridana, i cui bruchi provocano in tarda primavera estese defogliazioni, con effetti sulla vitalità delle piante e sulla produzione di sughero.

La Giunta regionale su proposta dell’assessora Rosanna Laconi, ha dichiarato per il terzo anno consecutivo lo stato di emergenza fitosanitaria, stanziando 2 milioni e 350mila euro.«Siamo al terzo anno di lotta attiva, con risultati che confermano la validità della strategia. Le sugherete-ha detto l’assessora all’Ambiente Rosanna Laconi – sono un asset strategico per la Sardegna sotto il profilo ambientale, economico e identitario: la loro tutela, fondata su evidenze scientifiche, è un impegno inderogabile per questa Regione. L’operazione sta per essere ultimata con un intervento complessivo che ha interessato trentamila ettari di sugherete in tutta l’isola».

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