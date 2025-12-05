Campulongu, c’è una pineta da salvare  

Un progetto da oltre 700mila euro per salvare la pineta di Campulongu dalle specie aliene e rivitalizzarla con azioni mirate. I soldi potrebbero arrivare dalla Regione attraverso un bando (al quale il Comune parteciperà) dedicato alla protezione della natura.
Negli anni scorsi una ricognizione preliminare del Comune di Villasimius ha rilevato una preoccupante morìa di pini e di ginepri che potrebbe essere dovuta alla diffusa presenza di specie aliene invasive. Un deperimento da fronteggiare, fra le altre cose, «attraverso – si legge nel progetto approvato dalla Giunta – interventi di diradamento ed esbosco leggero, piantumazione di specie locali, creazione di fasce frangivento, pianificazione antincendio, gestione fitosanitaria, sensibilizzazione ed educazione ambientale, videosorveglianza».
Per quanto riguarda i ginepreti occorre inoltre valutare «i disturbi legati alla fruizione turistica». A coordinare gli interventi – qualora arrivassero i finanziamenti - sarà l’Area Marina protetta. (g. a.)
