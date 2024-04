Campu Sa Lua, sì alla lottizzazione 

Via libera del Consiglio comunale di Serramanna alla lottizzazione residenziale denominata “Campu Sa Lua”: 14 ettari di superficie e una potenzialità abitativa di 2 mila abitanti. Per il piano di lottizzazione presentato nel 2019 non è ancora il varo definitivo: «Diverrà esecutivo soltanto con la definitiva pubblicazione sul Buras, il bollettino regionale», ha puntualizzato la vicesindaca Moralvia Montis, titolare della delega ai Lavori pubblici. Tuttavia la risposta, significativamente unanime, dell’Aula soddisfa le aspettative dei privati che hanno investito sul mattone: «Grazie per voler investire e credere sul nostro territorio», ha detto loro il consigliere Carlo Pahler di Serramanna Futura.

Iter complesso

«L’iter per l’adozione del piano è stato complesso e si è concluso solo il 20 febbraio scorso», ha riassunto la vicesindaca: «L’istruttoria ha sancito che il piano proposto è conforme alla normativa urbanistica vigente e il responsabile dell’area Tecnica ha espresso parere favorevole all’adozione». Montis si è tenuta lontana dalle valutazioni politiche su un piano di lottizzazione che potrà disegnare lo sviluppo di Serramanna per i prossimi decenni e arginare il calo demografico: i residenti nel 2017 erano 9.110, oggi sono 8.500.

Tutti d’accordo

Per una volta, la maggioranza del sindaco Gabriele Littera e le opposizioni sono state d’accordo. Unica voce fuori dal coro, ma ha precisato di parlare a titolo personale, quella di Lorenzo Ara, capogruppo di maggioranza, che a fronte di un centro storico sostanzialmente abbandonato ha posto l’accento «sull’ulteriore consumo di suolo, un problema in questa fase di cambiamenti climatici». Non è tutto: Ara, prima di tornare nell’alveo della disciplina («Votiamo a favore del piano, così crediamo di invertire il fenomeno dello spopolamento di Serramanna») ha evidenziato «la criticità dell’approvvigionamento idrico della zona». Concetto, quest’ultimo, ripreso negli interventi della minoranza consiliare ma che non ha inficiato il voto favorevole, compatto.

Problemi con l’acqua

Il piano prevede 160 lotti edificabili (per restare al comparto A, quello che si prevede di avviare) in un’area di 144 mila metri quadrati a ridosso della zona di Campu Sa Lua, già edificata a nord-est del perimetro urbano di Serramanna, oggetto meno di un anno fa di un’interrogazione consiliare del gruppo di minoranza Più Serramanna per i ritardi nell’iter di istruttoria. «La relazione del responsabile dell’area Tecnica – ha detto rivolto alla maggioranza il capogruppo Gigi Piano – evidenzia le criticità dell’approvvigionamento idrico. Le perdite della rete sono quantificate nell’ordine del 60 per cento: attenti, occorre un impegno forte dell’amministrazione, avete già perso un anno e mezzo». Piano si è poi soffermato sulle potenzialità della lottizzazione: «Si dà risposta al piano proposto da privati che in questi anni hanno deciso di investire le loro risorse e offrire ai cittadini di Serramanna un’opportunità di sviluppo che porterà benefici alla comunità. L’edilizia è il settore trainante: i lotti liberi sono oggi ridotti al minimo e Serramanna, negli anni, non ha avuto la capacità da attrarre nuovi abitanti».

Sfida allo spopolamento

«La lottizzazione – ha detto convinto Littera – pone sfide importanti che noi accettiamo, le accetta da quanto sento tutto il Consiglio comunale: Serramanna deve diventare attrattiva per chi oggi non vi risiede, per far crescere i redditi e l’occupazione, generare le condizioni in cui i giovani possano insediarsi e crescere i figli». Anche Elena Fadda (maggioranza) ha posto l’accento sulla «validità della lottizzazione più grande approvata dal Consiglio comunale negli ultimi 30 anni, con un potenziale che può contrastare il calo demografico del paese».

