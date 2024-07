Campomela, quando sparirono 200 chili di esplosivo  

Il 20 aprile 1997 venne assaltato il deposito di Campomela, a Muros. Della banda, che evidentemente aveva ricevuto indicazioni precise su come operare, faceva parte anche Mino Marongiu, all’epoca 24enne. Per quel clamoroso furto pagò con sette anni di reclusione come i giovani imputati finiti a processo come lui. La banda, composta da ogliastrini e non, portò via mine antiuomo e anticarro, micce detonanti e 200 chili di esplosivo al plastico (piuttosto comune in ambienti militari) con micce detonanti. Il materiale era sparito dalla polveriera senza che nessuno si rendesse conto di niente. Grazie a un delicato lavoro di intelligence gli inquirenti però risalirono agli autori del furto.

Poco dopo i fatti avvenuti a Campomela, in quel periodo nascondiglio dell’organizzazione segreta Gladio, erano cominciati una serie di attentati, quasi tutti in Ogliastra. In effetti ad aprile 2019, proprio nella terra della longevità, erano state ritrovate una sessantina di mine antiuomo provenienti dal deposito di munizioni assaltato ventidue anni prima. In quella circostanza, gli agenti del commissariato di Olbia, del servizio polizia scientifica di Roma e del nucleo artificieri della Questura di Cagliari avevano ispezionato un terreno in campagna rinvenendo gli ordigni, nascosti sottoterra. Un anno dopo quest’avvenimento, nell’ambito dell’operazione Diablo contro il traffico di armi e droga coordinata dal procuratore dell’epoca, Biagio Mazzeo, lo stesso Mino Marongiu era stato trovato ancora in possesso di parte dell’esplosivo rubato dal deposito militare.

