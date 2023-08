Campo sportivo, via ai lavori 

Partiranno a breve i lavori per sistemare l’attuale campo sportivo di via Iglesias, che si trova ormai in condizioni fatiscenti. Al progetto si aggiunge la realizzazione di un nuovo campo outdoor di calcetto in erba sintetica, dotato di tribune, spogliatoi, recinzione e illuminazione. Il piano è stato reso possibile grazie a un finanziamento di un milione e duecentocinquantamila euro, ottenuto tramite l’Unione dei Comuni, a cui si aggiunge un nuovo contributo di altri duecentocinquanta mila euro, concesso dalla Regione, che sarà destinato alla realizzazione di un campo di calcio a cinque. Si partirà a metà settembre con la progettazione degli impianti, che saranno all’avanguardia dal punto di vista energetico e andranno a completare il complesso sportivo di via Iglesias, infine l’affidamento dell’appalto per i lavori. (a. cu.)

