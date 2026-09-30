«Campo sportivo, sì ai lavori» 

I lavori di riqualificazione del campo di calcio inizieranno al termine della stagione 2026/27, per consentire la normale conclusione delle attività sportive. È questa la rassicurazione fornita dalla sindaca Patrizia Carta, rispondendo all'interrogazione sullo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione del gruppo di opposizione “Abbasanta insieme”.

I ritardi

Nel suo intervento la sindaca ha spiegato il motivo per cui si sono registrati i ritardi. «La somma concessa dalla Regione è stata di 400mila euro, poi integrata con 100mila euro da risorse del bilancio e di altri 91mila euro dall’avanzo libero. Questo perché - ha evidenziato Carta - i costi sono lievitati, in quanto oltre al completo rifacimento del manto in erba sintetica si sono aggiunti altri interventi obbligatori al fine di ottenere poi l’omologazione dalla Lnd. Ora – ha aggiunto Carta- si entrerà nella fase di progettazione e successivamente all’affidamento dei lavori, che dovrebbero concludersi entro 180 giorni». Per legge però la società di calcio non potrà riprendere subito l'attività nella struttura e chiederà ospitalità nei campi vicini.

La minoranza

Pur esprimendo riserve i consiglieri Ileana Arca, Roberto Sias, Linda Manconi e Stefano Porru hanno dato il via libera alla variazione di bilancio e all'applicazione dell'avanzo. «Il voto favorevole - hanno prercisato - nasce dalla volontà di sostenere un intervento importante per la comunità e per il mondo dello sport. Riconosciamo il valore e il ruolo che la società di calcio svolge, soprattutto nei confronti dei giovani». Sì al sostegno dell’opera, ma contestazioni sul metodo. «Ci chiediamo - hanno sottolineato - come a oggi non sia disponibile un progetto definito e soprattutto una quantificazione precisa delle risorse necessarie. È poco comprensibile che solo a settembre ci si sia resi conto che le somme disponibili non fossero sufficienti».

Da “Abbasanta insieme” critiche anche sui tempi di convocazione del Consiglio comunale fissato alle 12.15 di ieri, in un orario che non agevola la presenza di consiglieri e cittadini.

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